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Луис Фонси и Дэдди Янки установили рекорд видеохостинга /Кадр из клипа

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Клип Despacito пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки стал абсолютным рекордсменом YouTube. С момента публикации в январе 2017 года, видео собрало 5 млрд просмотров. Отметим, что в декабре 2017 года было 4 млрд просмотров. Кроме того, клип также собрал наибольшее количество лайков – 26 млн.

Песня Despacito вышла 13 января 2017 года и сразу же стала мировым хитом, возглавив чатры во многих странах мира. Композиция была номинирована на множество музыкальных наград и получила несколько премий, включая American Music Awards, Latin Grammy Awards и Teen Choice Awards.