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Brunettes Shoot Blondes получили награду за лучший клип

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Клип украинской группы Brunettes Shoot Blondes на песню Hips стал лучшим в марте по версии Los Angeles Film Awards – квалификационного конкурса IMDb.

Видео получило награду в номинации Best Music Video.

Отметим, что в этом году клип также был номинирован в категории Лучшая концепция на Берлинском фестивале Music Video Awards.

Brunettes Shoot Blondes – украинская группа, основанная в начале 2010 года в Кривом роге. Группа исполняет песни на английском языке в стиле инди, электро и альтернативная музыка.