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Onuka выступит на Sziget

Организаторы фестиваля Sziget объявили лайнап World Music Stage. В число артистов вошла Onuka.

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Украинский проект Onuka уже выступал на фестивале в 2015 году. За это время музыканты успели влюбить в себя Европу после выступления на Евровидении 2017. Также, недавно группа представила новый альбом MOZAЇKA.

World Music Stage - одна из главных сцен фестиваля, на которой в разные годы уже выступали ДахаБраха и Гайдамаки.

Sziget Festival 2018 пройдет с 8 по 15 августа в Будапеште, Венгрия.