Альбом украинского диджея попал в список лучших релизов марта
По версии британского Resident Advisor
Vakula выпустил новый альбом
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Новый альбом украинского диджея и музыкального продюсера Vakula – Metaphors попал в список лучших релизов марта по версии британского издания об электронной музыке Resident Advisor.
Оценка альбома составляет 4,1 балла из 5. По словам критиков, в новом альбоме Vakula демонстрирует новые эксперименты со звуком, что говорит о росте музыканта. Всего в альбом вошли пять треков, из которых Proem признана лучшей.
Vakula – музыкальный проект украинского диджея и продюсера Михаила Витюка. На его счету шесть альбомов.