Поделись







Vakula выпустил новый альбом

Читай также: Украинка сняла второй клип для американской певицы Tinashe

Новый альбом украинского диджея и музыкального продюсера Vakula – Metaphors попал в список лучших релизов марта по версии британского издания об электронной музыке Resident Advisor.

Оценка альбома составляет 4,1 балла из 5. По словам критиков, в новом альбоме Vakula демонстрирует новые эксперименты со звуком, что говорит о росте музыканта. Всего в альбом вошли пять треков, из которых Proem признана лучшей.

Vakula – музыкальный проект украинского диджея и продюсера Михаила Витюка. На его счету шесть альбомов.