"Без обмежень" презентуют свой новый альбом "Буду с тобой!"Промо
11 апреля фойе и зал Freedom Event Hall на несколько часов превратятся в праздничную площадку: здесь состоится грандиозная презентация нового альбома "Без обмежень" – "Буду з тобою!".
Днем группа приглашает фанатов и друзей на эксклюзивную встречу, в особой атмосфере, для своих. Участие – только при условии регистрации или по приглашению. Вход свободный. Количество мест – ограничено.
А вечером состоится большой сольный концерт с новой программой и лучшими хитами. Билеты на него можно будет приобрести только через обновленный сайт "Без обмежень". Все гости с билетами на концерт могут также участвовать в дневной программе.
Вскоре после презентации альбома группа отправляется в новый тур в его поддержку. Он начнется 22 апреля в Черкассах, охватит все регионы Украины и закончится в декабре большим концертом в Киевском Дворце Спорта. Предыдущий тур с синглом "Хочеш" охватил 33 города, что стало рекордом для "Без обмежень".
Сергей Танчинец, фронтмен "Без обмежень" – о новом альбоме: "Це EP, до якого увійшло 8 треків, в тому числі наш варіант однієї з найромантичніших пісень маестро Миколи Мозгового "Кохана". Альбом є більш різноманітним, але в той самий час збалансованим. Він наповнений і ліричними піснями, такими, як "Хочеш", і більш динамічними та життєствердними треками. Тож, кожний для себе в цьому альбомі знайде щось своє".
"Без обмежень" готовят насыщенную программу, которая станет презентацией не только нового альбома, но и нового этапа творчества группы.
Дневная программа (вход свободный, требуется регистрация):
- 14:00 Сбор гостей в фойе. Свободное общение, гостей встречает ведущий вечера Мика Фаталов – ведущий, шоумен, актер Квартал 95 (работает фото-зона).
- 15:00 Пресс-конференция в интерактивном формате с участием ведущего. Авторы лучших вопросов получают подарки.
- 17:00 Презентация альбома "Буду з тобою".
- 18:00–19:00 Фуршет и автограф-сессия с музыкантами "Без обмежень".
- Вечерняя программа – вход по билетам
- 19:30 Большой сольный концерт с новой программой и лучшими хитами.