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11 апреля фойе и зал Freedom Event Hall на несколько часов превратятся в праздничную площадку: здесь состоится грандиозная презентация нового альбома "Без обмежень" – "Буду з тобою!".

Днем группа приглашает фанатов и друзей на эксклюзивную встречу, в особой атмосфере, для своих. Участие – только при условии регистрации или по приглашению. Вход свободный. Количество мест – ограничено.

А вечером состоится большой сольный концерт с новой программой и лучшими хитами. Билеты на него можно будет приобрести только через обновленный сайт "Без обмежень". Все гости с билетами на концерт могут также участвовать в дневной программе.



Вскоре после презентации альбома группа отправляется в новый тур в его поддержку. Он начнется 22 апреля в Черкассах, охватит все регионы Украины и закончится в декабре большим концертом в Киевском Дворце Спорта. Предыдущий тур с синглом "Хочеш" охватил 33 города, что стало рекордом для "Без обмежень".

Сергей Танчинец, фронтмен "Без обмежень" – о новом альбоме: "Це EP, до якого увійшло 8 треків, в тому числі наш варіант однієї з найромантичніших пісень маестро Миколи Мозгового "Кохана". Альбом є більш різноманітним, але в той самий час збалансованим. Він наповнений і ліричними піснями, такими, як "Хочеш", і більш динамічними та життєствердними треками. Тож, кожний для себе в цьому альбомі знайде щось своє".

"Без обмежень" готовят насыщенную программу, которая станет презентацией не только нового альбома, но и нового этапа творчества группы.

Дневная программа (вход свободный, требуется регистрация):