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Thirty Seconds To Mars снова порадовали новой песней

Rescue Me
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Thirty Seconds To Mars презентовали новый трек
Thirty Seconds To Mars презентовали новый трек

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Американская группа Thirty Seconds To Mars представила новую песню Rescue Me. Трек войдет в новый, пятый по счету студийный альбом группы, релиз которого запланирован на 6 апреля этого года.

Ранее музыканты выпустили новую песню One Track Mind, записанную вместе с рэпером A$AP Rocky.

Напомним, что Thirty Seconds To Mars выступят в Киеве 30 апреля. 

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