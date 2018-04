Поделись







Букмекеры изменили ставки

Европейские букмекеры продолжают принимать ставки на победителя в конкурсе Евровидение 2018

Спустя месяц после первых ставок, стали известны все песни конкурсантов, поэтому рейтинговая таблица кардинально поменялась. Ранее первое место занимала Болгария, несмотря на то, что участник не был известен. Сейчас первое место занимает представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy.

Второе место по-прежнему занимает представительница Эстонии Элина Нечаева с песней La Forza. На третьем месте - Миколас Джозеф с песней Lie to me из Чехии. В первую пятерку также вошли представители Бельгии и Австралии: певица Sennek с песней A Matter of Time и Джессика Маубой с песней We Got Love.

Представитель Украины Melovin поднялся на одну строчку и теперь занимает 22 место с песней Under the Ladder.

Топ-пять лидеров

Израиль: Netta Barzilai - Toy

Эстония: Elina Nechayeva - La Forza

Чехия: Mikolas Josef - Lie To Me

Бельгия: Sennek - A Matter of Time

Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love

Напомним, что что первый полуфинал конкурса состоится 8 мая, второй – 10 мая и финал – 12 мая. Согласно жребию, Melovin выступит во второй половине второго полуфинала.