Евровидение 2018: названы новые фавориты букмекеров
Европейские букмекеры продолжают принимать ставки на победителя в конкурсе Евровидение 2018
Спустя месяц после первых ставок, стали известны все песни конкурсантов, поэтому рейтинговая таблица кардинально поменялась. Ранее первое место занимала Болгария, несмотря на то, что участник не был известен. Сейчас первое место занимает представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy.
Второе место по-прежнему занимает представительница Эстонии Элина Нечаева с песней La Forza. На третьем месте - Миколас Джозеф с песней Lie to me из Чехии. В первую пятерку также вошли представители Бельгии и Австралии: певица Sennek с песней A Matter of Time и Джессика Маубой с песней We Got Love.
Представитель Украины Melovin поднялся на одну строчку и теперь занимает 22 место с песней Under the Ladder.
Топ-пять лидеров
Израиль: Netta Barzilai - Toy
Эстония: Elina Nechayeva - La Forza
Чехия: Mikolas Josef - Lie To Me
Бельгия: Sennek - A Matter of Time
Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love
Напомним, что что первый полуфинал конкурса состоится 8 мая, второй – 10 мая и финал – 12 мая. Согласно жребию, Melovin выступит во второй половине второго полуфинала.