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Участник Linkin Park анонсировал сольный альбом

Майк Шинода у микрофона
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Майк Шинода выпустит сольный альбом
Майк Шинода выпустит сольный альбом
/Кадр из клипа

Один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода анонсировал релиз сольного альбома

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На сегодняшний день выпущены две песни из будущей пластинки - Crossing a Line и Nothing Makes Sense Anymore. Альбом будет называться Post Traumatic и выйдет 15 июня.

Новый альбом Шиноды будет сочетать в себе элементы поп-, рок- и электронной музыки.

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