Участник Linkin Park анонсировал сольный альбом
Майк Шинода у микрофона
Майк Шинода выпустит сольный альбом/Кадр из клипа
Один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода анонсировал релиз сольного альбома
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На сегодняшний день выпущены две песни из будущей пластинки - Crossing a Line и Nothing Makes Sense Anymore. Альбом будет называться Post Traumatic и выйдет 15 июня.
Новый альбом Шиноды будет сочетать в себе элементы поп-, рок- и электронной музыки.