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В Киеве впервые выступит металл-группа Stone Sour

Легендарные музыканты едут в столицу
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Stone Sour приедут в столицу
Stone Sour приедут в столицу
/Stone Sour

В Киеве впервые выступит американская металл-группа Stone Sour. Концерт состоится 18 ноября в Stereo Plaza.

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Метал-группа Stone Sour создана в 1992 году. За это время музыканты выпустили шесть студийных альбомов и два мини-альбома. Группа несколько раз номинировалась на премию Грэмми. Кроме того, пять альбомов входили в топ-10 американского чарта Billboard 200.

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