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Лана Дель Рей заявила о завершении спора с Radiohead касательно плагиата

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Лана Дель Рей урегулировала спор
Лана Дель Рей урегулировала спор

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Певица Лана Дель Рей заявила о завершении спора с группой Radiohead касательно плагиата песни Creep. К какому именно соглашению пришли музыканты певица не раскрывает, однако во время выступления на фестивале Lollapalooza она сообщила, что ситуация урегулирована и теперь она может исполнять песню где и когда захочет.

Напомним, что ранее британская группа Radiohead обвинила Лану Дель Рей в плагиате песни Creep в композиции Get Free. Они проводили переговоры и просили указать всех, кто причастен к созданию хита.  

Отметим, что песня Ланы дель Рей Get free вошла в альбом Lust For Life, вышедший в 2017 году. Песня Creep из альбома Pablo Honey дебютировала в 1993. 

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