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Вагоновожатые объявили о концерте /вагоновожатые

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Украинская группа Вагоновожатые анонсировала летний концерт. Согласно информации на страничке музыкантов в Facebook, выступление состоится 8 июня в 20.00, однако место проведения пока держится в секрете.

Группа Вагоновожатые, в составе которой Антон Слепаков, Валентин Панюта, Станислав Иващенко, основана в 2013 году. На счету музыкантов три мини-альбома и один полноценный.