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Бурые медведи занесены в Красную книгу Украины /pixabay

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Всемирный фонд дикой природы выпустил серию DJ-миксов с голосами животных. В серию также вошли треки с голосами животных Карпат, внесенных в красную книгу Украину: бурого медведя, рыси, розового пеликана и других.

Песни были выпущены в радиоэфир по случаю всемирной акции Час Земли, в рамках которой жители планеты выключают свет на один час (20.30 по киевскому времени).

Как рассказывают авторы идеи, с помощью музыки они хотят вызвать интерес молодежи к экологической проблеме. На сегодняшний день в Украине проживает всего 400 особей евразийской рыси, и они очень нуждаются в помощи на выживание.