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Spice Girls станут героинями мультфильма /EPA/UPG

Группа Spice Girls станет персонажами анимационного фильма о девушках-супергероях. Более того, Виктория Бекхэм, Джери Холливелл, Эмма Бантон, Мэл Би и Мелани Си озвучат своих героинь. На данном этапе авторы идеи ищут средства на съемки.

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Отметим, что ранее Spice Girls заявили о том, что выступят на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Кроме того, менеджер группы Саймон Фуллер заявил, что группа отправится в турне, однако не полным составом.