Бельгиец J.Bernardt вновь выступит в Киеве
С новой программой
J.Bernardt вернется в Киев/J.Bernardt
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Бельгийский музыкант Йинте Депре выступит в Киеве с сольным проектом J.Bernardt. Концерт состоится 17 июня, место проведения пока не разглашается.
В прошлом году Йинте Депре выпустил дебютную пластинку Running Days и даже съездил в тур по Европе. Теперь он едет представлять альбом в Украину.
Отнести музыку J.Bernardt. к какому-то из существующих музыкальных стилей сложно – она похожа на смесь инди и электроники, а сам Йинте говорит, что при создании стремился к хип-хопу и r'n'b .
Напомним, что ранее J.Bernardt уже приезжал в Киев. Концерт состоялся 2 ноября в клубе Sentrum.