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Дэвид Гетта и Sia записали новую песню

Это уже четвертый совместный трек музыкантов
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Дэвид Гетта выпустил новый трек
Дэвид Гетта выпустил новый трек
/EPA/UPG

Диджей Дэвид Гетта и певица Sia выпустили новую песню под названием Flames.

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Этот трек стал четвертой совместной работой музыкантов. Ранее они вместе записали: Titanium, She Wolf и Bang My Head.

“я большой поклонник Sia и у нас хорошая история. Что-то невероятное произошло, когда мы начали работать вместе – наша первая песня Titanium перевернула наши жизни”, - прокомментировал Дэвид Гетта, добавив, что очень рад еще одной возможности поработать с певицей.

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