Panic! at the Disco показали обложку альбома

Рок-группа Panic! at the Disco выпустила две новые песни Say Amen и (Fuck A) Silver Lining, а также анонсировала новый альбом. Релиз состоится 22 июня.

По словам солиста Брендона Ури, пластинка Pray for the Wicked станет своеобразным “спасибо” фанатам. Всего в альбом войдут 11 песен.

Напомним, что предыдущий альбом вышел в 2016 году и назывался Death of a bachelor. За первую неделю было продано 190 тысяч экземпляров, что сделало его самым успешным для группы.