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Onuka презентовала альбом /Onuka

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Группа Onuka презентовала новый альбом MOZAЇKA. Пластинка состоит из десяти песен, из которых Vsesvit и Guns don`t shoot были представлены ранее.

Как рассказывает сама Ната Жижченко, MOZAЇKA – это история о чреде потрясающих совпадений, обстоятельств и символов. Сквозь него проходят два лейтмотива: личная история певицы, ее чувства и воспоминания и реакция на события и явления.