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Depeche Mode впечатлены аранжировкой харьковских музыкантов

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Британская группа Depeche Mode включила каверы харьковской группы Prime Orchestra в число лучших на свои песни. Композиции были отмечены в рамках акции Facebook Fan Takeover, где участвовали музыканты со всего мира.

Особенно Depeche Mode отметили новую версию песни Precious. По словам самих музыкантов, во время работы над композицией, они хотели сохранить настроение и рассказать историю песни без слов. “Мы пытались не разрушить эту тонкую связь между опытом Мартина и песней”, - отметили музыканты.

По словам Карла Стивенса, представителя Depeche Mode, звучание Prime Orchestra впечатлили музыкантов, поэтому они пригласили оркестр поделиться своими кавер-версиями с фанатами группы.

Prime Orchestra был создан Максимом Максименко и Юрием Рыбалкой в Харькове в 2014 году. У них получился не просто симфонический коллектив, а настоящее шоу с пиротехническими и световыми эффектами.