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Джамала выпустила новую песню /Кадр из клипа

Певица Джамала выпустила саундтрек к мультфильму Викрадена принцеса: Руслан і Людмила. Песня Ти любов моя звучит с финальными титрами.

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Автором слов выступила Александра Рубан, а музыку написал Робби Невил. Клип снимали во время записи песни в студии. Также, в видео добавили несколько кадров с мультфильма.

“Песня Ти любов моя очень солнечная и позитивная, она учит нас мечтать и верить в себя, а главное – любить”, - прокомментировала Джамала.

Напомним, что украинский мультфильм Викрадена принцеса: Руслан і Людмила вышел в прокат 7 марта. Главные роли озвучили Алексей Завгородний и Надя Дорофеева.