Эксперты назвали песни, которые формируют будущее музыки
Эксперты американского издания The New York Times провели срез популярных песен современности и рассказали, куда движется музыка.
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Согласно исследованиям музыкальных тенденций, люди, рожденные в 1990-х помогли закрепиться в чартах Тейлор Свифт, Дрейку, Джастину Биберу, Рианне, Бейонсе и Канье Уэсту. Однако сейчас, эти знаменитости теряют свой авторитет: один неверный поступок и в сети готовы разнести их пух и прах. На смену жизнеутверждающим песням приходят более “темные” – о сомнении, депрессии и неудачи.
По мнению экспертов, если ранее музыку возглавляли люди, которые хотели, чтобы все имело значение, чтобы каждый заботился о будущем, то нынешнее поколение молодых музыкантов проповедует безразличие.
Чтобы наглядно проиллюстрировать направление современной музыки, специалисты создали подборку из песен.
1. Cardi B - Bodak Yellow
2. Katy Perry - Chained To The Rhythm
3. Young Fathers - Fee Fi
4. Willow Smith - Warm Honey
5. Tracey Thorn - Dancefloor
6. Smino - Anita
7. SZA - Drew Barrymore
8. BIG SHAQ - MANS NOT HOT
9. IU - Palette
10. Jason Isbell and the 400 Unit - If We Were Vampires
11. Taylor Swift - This Is Why We Can't Have Nice Things
12. Jake Paul - It's Everyday Bro
13. Charli XCX - Out Of My Head ft. Tove Lo and ALMA
14. Gucci Mane - Rich Ass Junkie
15. Julien Baker- Claws In Your Back