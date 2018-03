Поделись







Cardi B в клипе Bodak Yellow /Кадр из клипа

Эксперты американского издания The New York Times провели срез популярных песен современности и рассказали, куда движется музыка.

Согласно исследованиям музыкальных тенденций, люди, рожденные в 1990-х помогли закрепиться в чартах Тейлор Свифт, Дрейку, Джастину Биберу, Рианне, Бейонсе и Канье Уэсту. Однако сейчас, эти знаменитости теряют свой авторитет: один неверный поступок и в сети готовы разнести их пух и прах. На смену жизнеутверждающим песням приходят более “темные” – о сомнении, депрессии и неудачи.

По мнению экспертов, если ранее музыку возглавляли люди, которые хотели, чтобы все имело значение, чтобы каждый заботился о будущем, то нынешнее поколение молодых музыкантов проповедует безразличие.

Чтобы наглядно проиллюстрировать направление современной музыки, специалисты создали подборку из песен.

1. Cardi B - Bodak Yellow

2. Katy Perry - Chained To The Rhythm

3. Young Fathers - Fee Fi

4. Willow Smith - Warm Honey

5. Tracey Thorn - Dancefloor

6. Smino - Anita

7. SZA - Drew Barrymore

8. BIG SHAQ - MANS NOT HOT

9. IU - Palette

10. Jason Isbell and the 400 Unit - If We Were Vampires

11. Taylor Swift - This Is Why We Can't Have Nice Things

12. Jake Paul - It's Everyday Bro

13. Charli XCX - Out Of My Head ft. Tove Lo and ALMA

14. Gucci Mane - Rich Ass Junkie

15. Julien Baker- Claws In Your Back