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Imagine Dragons выпустили новый клип

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Группа Imagine Dragons выпустили новый клип на песню Next To Me. Режиссером видео выступил Марк Пеллингтон (Человек-мотылек, Последнее слово).

В 12-минутном ролике Дэн Рейнольдс, солист, совершает убийство и получает наказание за свой поступок. Тем самым группа хотела показать, что каждый человек получает наказание за свои поступки.