Иван Дорн выпустил новый трек в соавторстве с казахским исполнителем
Двуязычная песня
Иван Дорн записал новую песню
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Музыкант Иван Дорн выпустил новую песню Kaida, записанную в соавторстве с лидером казахской группы Moldanazar - Галымжаном Молданазаром. Трек записан на двух языках: украинском и казахском.
По словам Дорна, он захотел поработать с Молданазаром, как только услышал его музыку два года назад. Он рассказывает, что ему еще ни с кем не работалось так легко. В свою очередь Галымжан Молданазар также рассказал о работе с Дорном и назвал их коллаборацию уникальным опытом и большим удовольствием.