Поделись







Иван Дорн записал новую песню

Читай также: Cigarettes After Sex впервые выступят в Киеве

Музыкант Иван Дорн выпустил новую песню Kaida, записанную в соавторстве с лидером казахской группы Moldanazar - Галымжаном Молданазаром. Трек записан на двух языках: украинском и казахском.

По словам Дорна, он захотел поработать с Молданазаром, как только услышал его музыку два года назад. Он рассказывает, что ему еще ни с кем не работалось так легко. В свою очередь Галымжан Молданазар также рассказал о работе с Дорном и назвал их коллаборацию уникальным опытом и большим удовольствием.