В альбом войдут неизданные песни с вокалом О’Риордан

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Группа готовит новый альбом /The Cranberries

Ирландская рок-группа The Cranberries работает над новым альбомом, посвященным 25-летию группы. Пластинка будет состоять из неизданных песен, записанных при участии Долорес О’Риордан, умершей 15 января этого года.

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Как сообщили музыканты, они работали над альбомом с прошлого лета. В него войдут обновленные версии ранее неизданных треков и песни со времен их первого альбома.

Ранее группа планировала выпустить альбом в марте 2018 года, однако из-за смерти солистки Долорес О’Риордан работа была приостановлена. Новая дата релиза пока не сообщается.