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В Apple Music появился новый раздел

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В Apple Music появился раздел с украинской музыкой под названием The Sounds of Ukraine. Здесь доступны подразделы: последние релизы, горячие треки, альбомы, подборки и исполнители.

Как написано в официальном описании: “Изучайте украинскую многогранную музыкальную сцену в новых релизах, выбранных плейлистах и музыкальных видео лучших местных талантов – от вечной классики до новейшего поп”.

Сейчас в Apple Music самые популярные альбомы: