В Apple Music появился раздел с украинской музыкой
The Sounds of Ukraine
В Apple Music появился новый раздел
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В Apple Music появился раздел с украинской музыкой под названием The Sounds of Ukraine. Здесь доступны подразделы: последние релизы, горячие треки, альбомы, подборки и исполнители.
Как написано в официальном описании: “Изучайте украинскую многогранную музыкальную сцену в новых релизах, выбранных плейлистах и музыкальных видео лучших местных талантов – от вечной классики до новейшего поп”.
Сейчас в Apple Music самые популярные альбомы:
- Monatik – Monatik Звучит
- Loboda – H2LO
- Грибы – Дом на колесах Ч.1
- Луна – Маг-ни-ты
- Иван Дорн – Co’n’dorn
- Океан Ельзи – Без меж
- Луна – Грустный дэнс
- Onuka – Vidlik
- Макс Барских – Туманы
- Alekseev – Пьяное солнце