Переключиться на мобильную версию

В Apple Music появился раздел с украинской музыкой

The Sounds of Ukraine
Поделись

В Apple Music появился новый раздел
В Apple Music появился новый раздел

Читай также: В сети опубликовали песню Sade из фильма Складки времени

В Apple Music появился раздел с украинской музыкой под названием The Sounds of Ukraine. Здесь доступны подразделы: последние релизы, горячие треки, альбомы, подборки и исполнители.

Как написано в официальном описании: “Изучайте украинскую многогранную музыкальную сцену в новых релизах, выбранных плейлистах и музыкальных видео лучших местных талантов – от вечной классики до новейшего поп”.

Сейчас в Apple Music самые популярные альбомы:

  1. Monatik – Monatik Звучит
  2. Loboda – H2LO
  3. Грибы – Дом на колесах Ч.1
  4. Луна – Маг-ни-ты
  5. Иван Дорн – Co’n’dorn
  6. Океан Ельзи – Без меж
  7. Луна – Грустный дэнс
  8. Onuka – Vidlik
  9. Макс Барских – Туманы
  10. Alekseev – Пьяное солнце
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
музыка Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь