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Jay-Z возглавил рейтинг /EPA/UPG

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей начала 2018 года

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Первое место занимает рэпер Jay-Z. За последний год он увеличил свое состояние с 810 млн долларов до 900 млн долларов, благодаря чему обогнал прошлогоднего лидера - рэпера Diddy. В этом году Diddy занимает второе место с состоянием в 825 млн долларов.

Замыкает тройку лидеров американский рэпер и продюсер Dr. Dre. Его состояние насчитывает 770 млн долларов. Четвертое место досталось Дрейку, а пятое – Эминему. Оба репера увеличили свое состояние до 100 млн долларов.