Переключиться на мобильную версию

Forbes назвал пять самых богатых хип-хоп исполнителей

Jay-Z - лидер рейтинга
Поделись

Jay-Z возглавил рейтинг
Jay-Z возглавил рейтинг
/EPA/UPG

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей начала 2018 года

Читай также: Режиссер Стражей Галактики опубликовал новые саундтреки к фильмам

Первое место занимает рэпер Jay-Z. За последний год он увеличил свое состояние с 810 млн долларов до 900 млн долларов, благодаря чему обогнал прошлогоднего лидера - рэпера Diddy. В этом году Diddy занимает второе место с состоянием в 825 млн долларов.

Замыкает тройку лидеров американский рэпер и продюсер Dr. Dre. Его состояние насчитывает 770 млн долларов. Четвертое место досталось Дрейку, а пятое – Эминему. Оба репера увеличили свое состояние до 100 млн долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Jay-Z рэпер Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь