Определены победители украинской музыкальной премии YUNA-2018
Вчера, 26 февраля, были объявлены победители VII украинской ежегодной музыкальной премии YUNA.
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Триумфатором вечера стал Монатик, получивший награды в трех категориях: Лучшее концертное шоу, Лучший клип (Vitamin D) и Лучший исполнитель. Кроме того, во время церемонии был установлен еще один рекорд. Группа The Hardkis стала обладателем самого большого количества наград за историю премии – восемь статуэток. Ранее рекорд принадлежал Джамале, которая побеждала семь раз.
За особые достижения в музыке жюри наградили группу Братья Гадюкины.
Полный список победителей:
Лучшая поп-группа: Время и Стекло
Лучший видеоклип: MONATIK - Vitamin D
Лучшая песня: Грибы - Тает лед
Лучшая рок-группа: The Hardkiss
Лучший концерт: Live Show MONATIK Vitamin D
Открытие года: KAZKA
Лучший альбом: LOBODA - H2Lo
Лучший дуэт: Pianoбой feat. Morphom - На вершині
Лучшая песня на украинском языке: The Hardkiss - Журавлі
Лучшая исполнительница: Тина Кароль
Лучший певец: MONATIK
Лучший менеджмент: MOZGI Entertainment
Специальная премия за вклад в музыку: Брати Гадюкіни