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The Hardkiss стали рекордсменами премии /facebook/zac efron

Вчера, 26 февраля, были объявлены победители VII украинской ежегодной музыкальной премии YUNA.

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Триумфатором вечера стал Монатик, получивший награды в трех категориях: Лучшее концертное шоу, Лучший клип (Vitamin D) и Лучший исполнитель. Кроме того, во время церемонии был установлен еще один рекорд. Группа The Hardkis стала обладателем самого большого количества наград за историю премии – восемь статуэток. Ранее рекорд принадлежал Джамале, которая побеждала семь раз.

За особые достижения в музыке жюри наградили группу Братья Гадюкины.

Полный список победителей:

Лучшая поп-группа: Время и Стекло

Лучший видеоклип: MONATIK - Vitamin D

Лучшая песня: Грибы - Тает лед

Лучшая рок-группа: The Hardkiss

Лучший концерт: Live Show MONATIK Vitamin D

Открытие года: KAZKA

Лучший альбом: LOBODA - H2Lo

Лучший дуэт: Pianoбой feat. Morphom - На вершині

Лучшая песня на украинском языке: The Hardkiss - Журавлі

Лучшая исполнительница: Тина Кароль

Лучший певец: MONATIK

Лучший менеджмент: MOZGI Entertainment

Специальная премия за вклад в музыку: Брати Гадюкіни