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Эд Ширан возглавил рейтинг /EPA/UPG

Международная федерация производителей фонограмм назвала самых продаваемых исполнителей 2017 года

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Первое место занял британский музыкант Эд Ширан. Его альбом Divide получил статус платинового в 36 странах, а сингл Shape of you получил статус мультиплатинового в 32 странах. Впервые за историю существования рейтинга на первом месте оказался и альбом, и композиция, принадлежащие одному музыканту.

Рейтинг Международная федерация производителей фонограмм составляется на основе продаж альбомов на дисках, виниловых пластинках и в интернете. Популярные синглы определяют по количеству скачиваний.

10 самых продаваемых музыкантов 2017 года

1. Эд Ширан

2. Дрейк

3. Тейлор Свифт

4. Кендрик Ламар

5. Eminem

6. Бруно Марс

7. The Weeknd

8. Imagine Dragons

9. Linkin Park

10. The Chainsmokers