Клип корейской группы, снятый в Киеве, стал хитом сети
Столица продолжает привлекать музыкантов
Корейская группа сняла клип в Киеве/кадр из видео
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Популярная корейская группа NCT U сняла в Киеве клип на песню BOSS. За три дня ролик собрал 6,6 млн просмотров на Youtube.
В ролике можно увидеть Украинский дом, заброшенный столичный автобусный парк №7 и Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского. Кроме того, в ролике снялся участник телешоу Топ-модель по-украински Реван Палюх.
Напомним, что ранее Британский поп-исполнитель Калум Скотт (Calum Scott) выбрал Киев для съемки клипа на свою композицию под названием You Are The Reason.