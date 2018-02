Поделись







Корейская группа сняла клип в Киеве /кадр из видео

Популярная корейская группа NCT U сняла в Киеве клип на песню BOSS. За три дня ролик собрал 6,6 млн просмотров на Youtube.

В ролике можно увидеть Украинский дом, заброшенный столичный автобусный парк №7 и Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского. Кроме того, в ролике снялся участник телешоу Топ-модель по-украински Реван Палюх.

Напомним, что ранее Британский поп-исполнитель Калум Скотт (Calum Scott) выбрал Киев для съемки клипа на свою композицию под названием You Are The Reason.