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Little Dragon едут в Киев /Little Dragon/facebook

Организаторы UPark объявили нового участника фестиваля. Им стала шведская группа Little Dragon, которая выступит в Украине впервые.

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Группа была основана в 2006 году шведско-японской певицей Юкими Нагано и ее близкими друзьями. Их первый альбом вышел в 2007 году, однако слава пришла в 2009 году после выхода альбома Machine Dreams. Многие песни Little Dragon звучали в таких популярных сериалах, как Анатомия старсти, Дневники вампира и Сплетница.

Ранее, организаторы сообщили, что в рамках фестиваля выступят: The Gorillaz, Massive Attack, британский диджей Bonobo и шведская певица Tove Lo. UPark пройдет возле Арки дружбы народов с 25 по 26 июля.