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Музыканты выступят в первом получинале /Facebook

Группа PUR:PUR презентовала конкурсную песню Fire, с которой примет участие в Национальном отборе на Евровидение-2018. Музыканты выступят в первом полуфинале под номером 8.

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Напомним, что 18 полуфиналистов выступят в двух полуфиналах Нацотбора 10 и 17 февраля. Финал конкурса состоится 24 февраля.

63-й песенный конкурс Евровидение-2018 будет проходить в Португалии. Конкурс состоится 8, 10 и 12 мая 2018 года в Лиссабоне.