Переключиться на мобильную версию

Ноэл Галлахер включил кадры из Революции достоинства в новый клип

В ролике видны противостояния у стадиона Валерия Лобановского
Поделись

Ноэл Галлахер выпустил новый клип
Ноэл Галлахер выпустил новый клип
/EPA/UPG

Читай также: Музыкант Linkin Park посвятил мини-альбом Честеру Беннингтону

Британский музыкант и экс-участник британской рок-группы Oasis Ноэл Галлахер использовал кадры из Революции достоинства в клипе нового проекта High Flying Birds. В видеоролике на песню It’s A Beautiful World можно увидеть кадры из противостояния возле стадиона им. Валерия Лобановского.

Напомним, что ранее Британская певица Джорджа Смит сняла в Киеве клип на песню Let Me Down.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Ноэл Галлахер Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь