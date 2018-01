Поделись







Ноэл Галлахер выпустил новый клип /EPA/UPG

Британский музыкант и экс-участник британской рок-группы Oasis Ноэл Галлахер использовал кадры из Революции достоинства в клипе нового проекта High Flying Birds. В видеоролике на песню It’s A Beautiful World можно увидеть кадры из противостояния возле стадиона им. Валерия Лобановского.

