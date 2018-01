Поделись







Новый альбом Джастина Тимберлейка выйдет 2 февраля /кадр из видео

Джастин Тимберлейк совместно с кантри-певцом Крисо Стэплтоном выпустил клип на совместную песню Say Something, которая войдет в предстоящий альбом Тимберлейка Man of the Woods.

Режиссером клипа выступил Артуро Перес младший из студии La Blogothèque, которая снимает видео для Алиши Кис, The National, Arcade Fire и других музыкантов.

Первый за последние пять лет альбом Man of the Woods выйдет 2 февраля 2018 года и станет пятым в дискографии музыканта. Ранее Джастин Тимберлейк выпустил клипы на песни Filthy и Supplies.

Крис Стэплтон – один из лучших кантри-исполнителей современности, обладатель нескольких наград Грэмми.

Напомним, что ранее Джастин Тимберлейк расскрыл подробности нового альбома.