Поделись







Massive Attack едут в столицу

Британская группа Massive Attack впервые выступит в Киеве. Выступление состоится 26 июля в рамках фестиваля UPark 2018. Отметим, вторыми хедлайнерами станут The Gorillaz.

Читай также: Imagine Dragons и Gorillaz. Десять самых ожидаемых концертов 2018 года

Massive Attack – британская группа, образовавшаяся в 1988 году. Их называют пионерами стиля трип-хоп. За свою карьеру музыканты выпустили пять студийных альбомов, а также написали несколько саундреков. В частности, их музыка звучит в таких фильмах, как Бэтмен навсегда, Блэйд 2, Доктор Хаус, Матрица, Зачарованные и многих других.

Напомним, что фестиваль UPark 2018 пройдет в Киеве 25 и 26 июля возле Арки дружбы Народов.