Время и Стекло лидирует в чартах

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Песня группы Время и Стекло вошла в мировой топ

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Хит украинской группы Время и Стекло Тролль оказался одним из самых популярных в Восточной Европе. В частности, песня лидирует в Украине, Беларуси и России. Вторя самая популярная песня региона – Розовое вино Элджея и Feduk. Об этом сообщил сайт The Pudding, опубликовав интерактивную карту мира.

Отметим, что в Европе также среди лидеров: Эд Ширан с песней Perfect (Чехия, Австрия, Италия, Великобритания, Швеция, Румыния, Словаки, Германия, Латвия и Литва), Kalash с песней Mwaka Moon (Франция) и Camila Cabello с треком Havana (Венгрия, Исландия).