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Джастин Тимберлейк возвращается в музыку /Hollywood Reporter

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Американский поп-певец Джастин Тимберлейк анонсировал пятый студийный альбом под названием Man of the Woods. По словам музыканта, на запись пластинки его вдохновили самые близкие люди: сын, жена и вся семья. “В этом альбоме собрано все самое сокровенное”, - прокомментировал певец.

Уже в эту пятницу Тимберлейк презентует первый сингл из будущего альбома – Filthy. Выход альбома запланирован на 2 февраля.