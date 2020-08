День рождения Майкла Джексона: интересные факты и легендарные видеоклипы

Поделись







Сегодня, 29 августа, легендарному королю поп-музыки могло исполниться 62 года. Редакция сайта Afisha.bigmir.net подготовила подборку самых интересных фактов из биографии Майкла Джексона и лучшие клипы.

Майкл Джексон стал самым успешным исполнителем в истории поп-музыки. Он внёс значительный вклад в ее развитие, а также в индустрию видеоклипов, моды и танца. Джексон обладатель 15 премий "Грэмми". Количество проданных в мире записей Джексона составляет один миллиард копий.

Альбом Thriller (1982) вошёл в историю как самый продаваемый альбом в мире. За этот альбом Джексон получил семь премий "Грэмми" (в том числе в номинации "лучший альбом года"). Одноименная песня была написана совместно с Родом Темпертоном, продюссером которой стал Куинси Джонсом и снята в стиле фильмов ужасов 1950-х годов.

Песня Billie Jean (1983, альбом Thriller) - первый клип певца. Премьера которого состоялась 2 марта 1983 года. Режисером клипа стал Стив Беррон, а видеоролик стал первым клипом темнокожего певца, попавшим в ротацию MTV.

Beat it (1983) – третий хит с альбома Thriller. В этом ролике Майкл Джексон носит кожаную черную куртку, которая стала популярной в 80-х после выхода этого клипа. Гитарное соло было исполнено Эдди Ван Халеном, лидером рок-группы Van Halen.

Успех альбома Thriller принес популярность певцу, однако до его выхода была колоссальная работа с группой Jackson 5. Для альбома Thriller певец написал четыре песни: Wanna Be Startin' Somethin, The Girl is Mine, Beat It и Billie Jean, а для следующего альбома Bad (1987) написал девять треков.

Видеоклип на песню Bad вышел в августе 1987 года. Режиссером клипа стал сам Мартин Скорсезе. Ролик вошёл в список самых дорогих музыкальных видеоклипов.

Smooth Criminal. В начале 1989 года состоялась премьера музыкального фильма "Лунная походка" с Джексоном в главной роли. В основу сюжетной линии ленты лёг эпизод Smooth Criminal, режиссёром которого выступил Колин Чилверс. Сокращенная версия стала видеоклипом на песню. В ролике Джексон продемонстрировал приём, ставший его визитной карточкой — "антигравитационный наклон".

Майкл Джексон придумал свою знаменитую "лунную походку" смотря на выступления известного французского актера-мима Марселя Марсо. Также Джексон вдохновлялся выступлениями знаменитого американского певца Джеймса Брауна.

Liberian Girl (Девушка из Либерии) — песня Майкла Джексона выпущена в июле 1989 года из альбома Bad. Одна из первых песен в западной поп-культуре, воспевающая красоту африканской женщины. Режиссёром стал Джим Юкич. На съемки клипа были приглашены таике знаменитости - Вупи Голдберг, Джон Траволта и другие.

Большим другом Майкла был актер Маколей Калкин, которого можно увидеть в клипе Black or White. Кроме этого, Калкин стал крестным отцом двух детей певца.

Песня Black or White из альбома Dangerous, снятого режиссёром Джоном Лэндисом.

Культовый видеоклип в стилистике Древнего Египта был снят в 1992 году режиссёром Джоном Синглтоном. В котором снялись: актёр Эдди Мёрфи, топ-модель Иман и баскетболист Мэджик Джонсон. Бюджет съёмок составил 2 млн долларов — Remember the Time попал в список самых дорогих музыкальных видеоклипов.

You Are Not Alone (1995). В этом клипе певец впервые появился полуобнаженным. Ролик знаменателен тем, что в нем он снялся со своей первой женой – Лизой Марией Пресли, дочерью Элвиса Пресли.

В 1995 году Майкл Джексон снялся с сестрой Джанет в клипе на песню Scream. Бюджет ролика составил семь миллионов долларов — самого дорогого музыкального видео в мире.

They Don't Care About Us (1996) - песня с альбома HIStory: Past, Present and Future, Book I певца стала манифестом против любой дискриминации.

Видеоклип на песню You rock my world, выпущенный в 2001 году, создан в формате короткометражного фильма. Режиссером стал Пол Хантер, а в клипе сыграли известные актеры - Крис Такер, Марлон Брандо, Майкл Мэдсен и Билли Драго.

